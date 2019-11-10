Что произошло за день: воскресенье, 10 ноября

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Историка Олега Соколова перевели из больницы в СИЗО. Там его оставили после примерно часового допроса, в ходе которого он вновь признал вину в убийстве сожительницы. В понедельник Соколову изберут меру пресечения. Между тем источник в правоохранительных органах рассказал "Интерфаксу", что девушка была убита из обреза малокалиберной винтовки.

- The Times узнала имена россиян из доклада об участии России в политической жизни Великобритании. По данным издания, в документе, который еще не опубликован, среди спонсоров Консервативной партии упоминаются бывший вице-президент и зампред правления "ЮКОСа" Александр Темерко и супруга бывшего замглавы Минфина России Владимира Чернухина Любовь.

- Националиста Игоря Мазура освободили в Польше под поручительство украинских консулов. Суда по вопросу об экстрадиции в Россию он будет дожидаться, проживая в Генконсульстве Украины. В РФ Мазур является фигурантом дела, касающегося запрещенной в стране организации "УНА-УНСО".

- В Иране открыто новое нефтяное месторождение. За счет открытия запасы нефти в стране увеличились на треть и составляют около 150 млрд баррелей.

- В воскресенье завершилось освобождение животных из "китовой тюрьмы". Последнюю партию белух выпустили в бухте Успения на юге Приморского края.

- Мужчина проткнул надувного "малыша Трампа" ножом в Алабаме. Акция с воздушным шаром, которая не понравилась нападавшему, была организована в Таскалусе на футбольном матче между университетами в тот день, когда в городе находился президент США Дональд Трамп. Мужчину задержали.

- Джеймс Дин "снимется" в фильме спустя более 60 лет после смерти. Образ голливудского актера, который будет задействован во второстепенной роли в фильме "В поисках Джека", будет воссоздан с помощью компьютерной графики, а озвучивать его будет другой человек. Выход фильма в прокат запланирован на осень 2020 года.