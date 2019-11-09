Украинский омбудсмен сообщила, что Мазуру выберут меру пресечения в воскресенье

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Заседание суда по избранию меры пресечения украинскому националисту, ветерану войны в Донбассе Игорю Мазуру состоится в Польше в воскресенье, 10 ноября, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Завтра, 10 ноября, в 11.00 прокуратура в польском городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру", - написала Денисова в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что ветеран войны в Донбассе (доброволец, известный под позывным "Тополь"), один из основателей "Движения сопротивления капитуляции", сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Игорь Мазур был задержан 9 ноября в Польше на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск по запросу РФ. 11 ноября суд в польском городе Холм рассмотрит вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова призвала МИД Украины "максимально способствовать" освобождению Игоря Мазура. С аналогичным требованием выступили и украинские националисты.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в свою очередь, сообщил, что основанием для задержания гражданина Украины Мазура в Польше стала опубликованная Россией в информационной системе Интерпола ориентировка о его розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Россию.

В 2014 году сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении членов запрещенной в России организации "УНА-УНСО" Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея, Олега Тягнибоков, Дмитрия Яроша, Владимира Мамалыги и других. "В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях)", - сообщали тогда в СКР.