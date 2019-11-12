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Что случилось этой ночью: вторник, 12 ноября

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– За угрозу убить судью Мосгорсуда и экстремизм задержали двух россиян. Призывы к экстремизму и угроза были опубликованы в интернете. Один из задержанных ранее был судим.

– Моралес пообещал вернуться в Боливию. Сейчас он вылетел в Мексику, где получит убежище. Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку из-за политического кризиса.

– Несколько банкиров задержаны на Украине. Среди задержанных бывший первый заместитель главы нацбанка Украины. Их подозревают в присвоении кредитных денег почти на $50 миллионов.

– Более 50 детей пострадали в Китае в результате нападения на детсад. Местный житель облил детей раствором каустической соды. Жизни пострадавших вне опасности.

– Самый долгоживущий из президентов США попал в больницу. Джимми Картер, лауреат Нобелевской премии мира, упал в третий раз за год.

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