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Более 50 детей пострадали в Китае в результате нападения на детсад

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В городе Кайюань южной китайской провинции Юньнань в результате нападения на детский сад пострадали 51 ребенок и трое взрослых, сообщила местная полиция.

Как следует из сообщения, молодой человек, разрезав проволочное ограждение детского учреждения, проник на его территорию, вошел в помещение и раствором каустической соды облил детей и трех воспитателей.

В результате легкие ожоги получили 48 человек, ожоги средней тяжести - четыре человека, еще два человека пострадали серьезно. Вместе с тем, жизнь пострадавших не находится под угрозой, отмечается в сообщении.

Полиции удалось быстро установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель по фамилии Кун. Мотивом поступка он назвал ненависть к обществу, которая сформировалась из-за отсутствия внимания к нему со стороны матери в детские годы, тяжелого нынешнего семейного положения и неурядиц на работе. Все это побудило его "отомстить" людям.

Китай

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