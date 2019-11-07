Разморозка военной помощи США побудила Киев не объявлять о "деле Байденов"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В офисе президента Украины планировали, что Владимир Зеленский объявит о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в сентябре в ходе интервью американскому телеканалу CNN, но получение военной помощи США изменило их планы, сообщает со ссылкой на источники газета The New York Times.

"Сотрудники Зеленского планировали, что он сделает объявление 13 сентября в интервью с Фаридом Закарией, ведущим ежедневной новостной передачи на CNN. И хотя план дать Белому дому публичное заявление, которого он хотел, был в процессе реализации, события в Вашингтоне удержали украинское правительство от какого-либо окончательного решения и устранили необходимость давать заявление", - пишет издание.

По данным газеты, за два дня до запланированного интервью администрация президента США Дональда Трампа разморозила военную помощь, и офис Зеленского быстро отменил интервью.

При этом источники The New York Times утверждают, что в ближайшее окружение Зеленского советовало ему сделать заявление о начале расследования. Они полагали, что нужда в американской помощи перевешивает возможные негативные политические последствия. В частности, в Киеве опасались, что после объявления о начале расследования, Украина может лишиться двухпартийной поддержки в США.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ со ссылкой на информатора о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате демократы в Палате представителей инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа, а также допросили ряд американских чиновников, связанных с Украиной.