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В МИД РФ заявили, что новые условия Киева по ДНР и ЛНР мешают реализации "Минска"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Заявление Киева о том, что условием выполнения Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины является роспуск самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), подрывает процесс консолидации украинского общества и выполнения "Минска", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом Захарова сказала в ходе брифинга в четверг. Представитель МИД РФ полагает, что подобные заявления "наносят удар по первичной задаче: реализации Минских договоренностей и создании, по крайней мере, приближении к созданию обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины, в разных регионах, имеют разные взгляды на будущее украинского общества".

По словам Захаровой, в Москве не рассматривают это заявление как консолидированную позицию Киева.

В минувший вторник, 15 октября, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что новые условия Киева по Минским соглашениям стали неожиданностью для российских властей.

Песков добавил, что эти требования украинских властей также удивили других участников "нормандской четверки" - Берлин и Париж. "Пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, ранее поставленных подписей, пока непонятно", - сказал Песков журналистам.

Мария Захарова МИД РФ ЛНР ДНР Украина

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