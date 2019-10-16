Новые условия Киева по Минским договоренностям стали неожиданностью для Кремля

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Заявление Киева о том, что условием выполнения Минских договоренностей является роспуск самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), стало неожиданностью для Кремля и остальных участников "нормандского формата", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это опять, что называется, новые вводные. По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, ранее поставленных подписей, пока непонятно", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, почему такое заявление может являться отходом от выполнения Минских договоренностей, он добавил, что "этот комплекс мер также был парафирован представителями этих республик, и финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик".

Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер накануне, 15 октября, сообщила, что Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР и отвода сил по всей линии соприкосновения. Об этом Олифер написала в фейсбуке.

Среди других требований Киева - полное прекращение огня в Донбассе, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей в Донбассе, установление контроля над неподконтрольном Украине в настоящее время участком границы с РФ.