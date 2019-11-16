Что случилось этой ночью: суббота,16 ноября

Раненый на границе США и Мексики россиянин, отношения Боливии с Венесуэлой и Кубой, домашний арест главы департамента офиса Зеленского

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Россиянин получил огнестрельное ранение на границе Мексики и США. Предположительно, он пытался нелегально попасть в Соединенные Штаты. В данный момент раненый по имени Евгений Глущенко находится в больнице в городе Гудиер, штат Аризона.

- Боливия объявила венесуэльских дипломатов персонами нон грата. Глава МИД страны объявила, что "всему венесуэльскому дипломатическому корпусу дано время, чтобы покинуть страну". Новые власти Боливии намерены пересмотреть отношения с Кубой и Венесуэлой и выйти из региональных объединений.

- Суд в Киеве назначил домашний арест главе департамента офиса Зеленского. Кроме того, она будет носить электронный браслет. Руководителя департамента и еще несколько человек задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды участников.

- Суд перенес рассмотрение меры пресечения охраннику приамурского колледжа. Заседание пройдет 19 ноября, несмотря на протест обвиняемого. Также суд арестовал главу частного предприятия, охраняющего Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу. Суд ходатайство удовлетворил и избрал Андрющенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 14 января 2010 года.

- Адвокат экс-доцента СПбГУ призвал СМИ к молчанию в связи с похоронами аспирантки. По его мнению, "чрезмерное смакование подробностей преступлений" свидетельствует об отсутствии культуры милосердия в обществе. Убитую Анастасию Ещенко похоронят на Кубани в субботу.