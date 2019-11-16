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Суд в Киеве назначил домашний арест главе департамента офиса Зеленского

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Руководительнице одного из департаментов офиса президента Украины назначили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и назначили ношение электронного браслета.

"Высший антикоррупционный суд применил к руководительнице одного из главных департаментов офиса президента Украины меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе ношение электронного браслета", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

В САП подчеркнули, что вопрос обжалования мер решится после ознакомления с полным текстом решений суда.

Как сообщалось, 12 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили и задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды участников, среди которых руководитель офиса президента, сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что лица задержаны в соответствии со статьей "Задержание уполномоченным должностным лицом". Осуществляются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ.

Среди задержанных - глава одного из департаментов Офиса президента, ее сообщница - бывшая заместительница Министра культуры Украины, и другие участники группировки. Они были задержаны непосредственно после получения первой части взятки в размере 150 тыс. долларов.

Украина

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