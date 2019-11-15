Адвокат профессора СПбГУ призвал СМИ к молчанию в связи с похоронами аспирантки

Убитую похоронят на Кубани в субботу

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат историка Олега Соколова, арестованного за убийство возлюбленной Анастасии Ещенко, Александр Почуев обратился к журналистам с просьбой о "всеобщем трехдневном трауре и молчании" в связи с похоронами девушки.

"Прошу воздержаться от публикаций, новостей, шоу и т.д. (...) Прошу поддержать защиту в стремлении оградить родных и близких жертвы инцидента от назойливых напоминаний о трагедии", - говорится в обращении защитника.

По его мнению, "чрезмерное смакование подробностей преступлений" свидетельствует об отсутствии культуры милосердия в обществе.

Также он выразил слова соболезнования от лица Соколова и его семьи в адрес семьи Ещенко.

Ранее в пятницу "Интерфакс" сообщал, что девушку похоронят на родине, в станице Старовеличковской Краснодарского края в субботу.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал теперь уже бывшего 63-летнего доцента СПбГУ Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы - аспирантки Ещенко. Обвиняемый вину признал.

Следствие считает, что Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке.