Поиск

Адвокат профессора СПбГУ призвал СМИ к молчанию в связи с похоронами аспирантки

Убитую похоронят на Кубани в субботу

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат историка Олега Соколова, арестованного за убийство возлюбленной Анастасии Ещенко, Александр Почуев обратился к журналистам с просьбой о "всеобщем трехдневном трауре и молчании" в связи с похоронами девушки.

"Прошу воздержаться от публикаций, новостей, шоу и т.д. (...) Прошу поддержать защиту в стремлении оградить родных и близких жертвы инцидента от назойливых напоминаний о трагедии", - говорится в обращении защитника.

По его мнению, "чрезмерное смакование подробностей преступлений" свидетельствует об отсутствии культуры милосердия в обществе.

Также он выразил слова соболезнования от лица Соколова и его семьи в адрес семьи Ещенко.

Ранее в пятницу "Интерфакс" сообщал, что девушку похоронят на родине, в станице Старовеличковской Краснодарского края в субботу.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге арестовал теперь уже бывшего 63-летнего доцента СПбГУ Соколова, который обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы - аспирантки Ещенко. Обвиняемый вину признал.

Следствие считает, что Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке.

Олег Соколов Санкт-Петербург

Новости

Что произошло за день: пятница, 15 ноября

Медведев заявил, что второе высшее образование должно остаться платным

Германия с 2021 года отменит "налог солидарности" с ГДР для большинства жителей

Германия с 2021 года отменит "налог солидарности" с ГДР для большинства жителей

Доцента Соколова отправили в Кресты

Доцента Соколова отправили в Кресты

Жителя Крыма арестовали за убийство пятилетней падчерицы

Интервью Собчак отправили на экспертизу по выявлению экстремизма

Интервью Собчак отправили на экспертизу по выявлению экстремизма

Россиянка потребовала от поставщика БАДов компенсацию в 15 млрд рублей

Москва передала Литве двух осужденных за шпионаж в обмен на двух россиян

Москва передала Литве двух осужденных за шпионаж в обмен на двух россиян

Проект Радио "Свобода" "Север. Реалии" включен в реестр иноагентов за вмешательство в дела РФ

Проект Радио "Свобода" "Север. Реалии" включен в реестр иноагентов за вмешательство в дела РФ

Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж Фруде Берга

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');