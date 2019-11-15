Боливия объявила венесуэльских дипломатов персонами нон грата

Новые боливийские власти намерены пересмотреть отношения с Кубой и Венесуэлой и выйти из региональных объединений

Лидеры Венесуэлы, Кубы и экс-президент Боливии на встрече регионального объединения АЛБА. Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава боливийского МИД Карен Лонгарик заявила, что нынешние боливийские власти серьезно пересматривают отношения с Венесуэлой и Кубой. В частности, она объявила, что "всему венесуэльскому дипломатическому корпусу дано время, чтобы покинуть страну".

Лонгарик отметила, что в последние дни прекращены полномочия 80% дипломатов, назначенных в период нахождения у власти экс-президента страны Эво Моралеса.

По ее словам, Боливия выходит из регионального объединения АЛБА (Боливарианский альянс для народов нашей Америки).

"Мы уже не являемся частью соглашения АЛБА. Мы думаем о выходе из соглашения УНАСУР (Союз южноамериканских наций)". - сказала она.

Лонгарик также сообщила, что власти Кубы решили вернуть на родину 725 медиков и преподавателей, которые работали в Боливии.

"Я провела длительную беседу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом. Состоялся уважительный и, если хотите, дружеский разговор. С пятницы они (кубинцы) начнут выводить 725 граждан Кубы, которые оказывают содействие в различных областях", - сказала она журналистам по итогам беседы.

"Я считаю, что этот вывод уместен и необходим, я полагаю, что это также позволит поддержать уважительные отношения, которые всегда существовали между Кубой и Боливией", - добавила она.

О решении отозвать кубинских сотрудников из Боливии было объявлено вскоре после того, как в городе Эль-Альто - предместье административной столицы страны Ла-Паса - группа местных жителей передала полиции трех граждан Кубы, в автомобиле которых был обнаружен чемодан с 90 тыс. боливиано наличными ($13 тыс.). Согласно данным боливийских властей, эти деньги были предназначены для финансирования движений, поддерживающих экс-президента страны Эво Моралеса.

Отставка и бегство Моралеса

Моралес, а затем и все высшее руководство Боливии объявили об отставке 10 ноября после 19 дней протестов в стране из-за прошедших в октябре президентских выборов. После отставки Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии, председателя сената (верхней палаты парламента) Адрианы Сальватьерры и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Виктора Борды Аньес осталась первой в очереди из тех, кто мог взять мандат на руководство государством. В ночь на 13 ноября по московскому времени Аньес приняла полномочия временного главы боливийского государства.

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти. Выборы должны пройти в 90-дневный срок.

Моралес, которому Мексика предоставила убежище, назвал приведение к власти Аньес утверждением государственного переворота.

Сама Аньес заявила, что Моралеса следует привлечь к суду, если он вернется в страну. "Он должен предстать перед судом, так как Эво Моралес трусливо бежал из страны. Он знает, что должен держать ответ перед судебной системой нашей страны", - сказала Аньес телеканалу BBC.

"Он нарушил все процедуры предоставления убежища, открыто участвуя в политике, что не разрешено тому, кому предоставляют убежище", - добавила Аньес.