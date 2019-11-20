Данилюк назвал шуткой предложение американцу Виндману стать министром обороны Украины

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк заверил, что шутил, когда предлагал сотруднику Совета национальной безопасности США - подполковнику Александру Виндману - стать украинским министром обороны. Об этом он заявил изданию The Daily Beast.

"Это явно была шутка", - сказал он. "Мы оба улыбнулись и посмеялись", - добавил Данилюк, отметив, что не мог бы всерьез сделать такое предложение без указания президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, он помнит лишь об одном случае, когда они с Виндманом обсуждали этот вопрос. Собеседник издания рассказал, что сначала они обсудили с Виндманом, выходцем из Украины, что в советские времена они жили недалеко друг от друга. Затем Данилюк пошутил по поводу должности министра обороны.

Эти объяснения несколько противоречат версии, которую ранее Виндман озвучил на слушаниях в палате представителей США по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу. По словам сотрудника СНБ, Данилюк предлагал ему пост министра обороны не один, а три раза.

"Я американец... и я немедленно отклонил эти предложения", - сказал Виндман.

Он отмечал, что ситуация показалась ему "несколько комичной", однако не стал на слушаниях квалифицировать беседу как шутку. Также он сообщил, что не выражал интереса к этому предложению и сообщил о беседах с Данилюком своему руководству, не придавшему им особого значения.

Согласно открытым данным, Александр Виндман и его брат-близнец Евгений родились в 1975 году в УССР. У них есть старший брат Леонид. В 1979 году отец перевёз их в Нью-Йорк.

Накануне в Палате представителей США прошли очередные слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Демократы начали расследование в рамках процедуры импичмента президента США 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины. Американские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что Трамп "заморозил" военную помощь для Украины, чтобы оказать давление на Зеленского.