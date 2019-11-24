Поиск

Трамп заявил, что 75% американцев против импичмента президента

Трамп заявил, что 75% американцев против импичмента президента
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что три четверти американцев не поддерживают начатый Демократической партией процесс импичмента в отношении главы государства.

"Теперь опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом, особенно в колеблющихся (c мнением - ИФ) штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!" - написал он в твиттере.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября этого года после того, как американский осведомитель выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся в июле.

В миреТрампа не впечатлили публичные слушания по его импичментуТрампа не впечатлили публичные слушания по его импичментуЧитать подробнее

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего на украинскую энергетическую компанию, а также о предполагаемом вмешательстве Украины в американские президентские выборы 2016 года.

Президент США, как полагают его оппоненты-демократы, поставил в зависимость от расследования предоставление Киеву финансовой помощи. По мнению конгрессменов-демократов, за это вполне можно объявить Трампу импичмент, так как президенту страны нельзя использовать служебные полномочия для борьбы против политического оппонента.

Сам же Трамп отрицает этот факт, заверяя, что в данном случае принцип "услуга за услугу" не действовал.

США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Кейптаун для учений вместе с кораблями ЮАР и КНР

Посетивший Нагасаки и Хиросиму папа римский призвал мир избавиться от ядерного оружия

Выборы в США - 2020

Блумберг собрался помешать Трампу переизбраться в 2020 году

Парламент Боливии одобрил проведение новых всеобщих выборов в стране

Парламент Боливии одобрил проведение новых всеобщих выборов в стране

Луговой назвал публикации об отравлении Гебрева попыткой скомпрометировать спецслужбы РФ

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 ноября

Электропикап Cybertruck заказали 146 тысяч раз

Почти 30 человек погибли из-за оползня в Кении

Почти 30 человек погибли из-за оползня в Кении

Салливан на встрече с Лавровым призвал Россию выполнять минские договоренности

Психически нездоровый мужчина девять часов провел на опоре ЛЭП в Молдавии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');