Трамп заявил, что 75% американцев против импичмента президента

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что три четверти американцев не поддерживают начатый Демократической партией процесс импичмента в отношении главы государства.

"Теперь опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом, особенно в колеблющихся (c мнением - ИФ) штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!" - написал он в твиттере.

Polls have now turned very strongly against Impeachment, especially in swing states. 75% to 25%. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 ноября 2019 г.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября этого года после того, как американский осведомитель выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся в июле.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего на украинскую энергетическую компанию, а также о предполагаемом вмешательстве Украины в американские президентские выборы 2016 года.

Президент США, как полагают его оппоненты-демократы, поставил в зависимость от расследования предоставление Киеву финансовой помощи. По мнению конгрессменов-демократов, за это вполне можно объявить Трампу импичмент, так как президенту страны нельзя использовать служебные полномочия для борьбы против политического оппонента.

Сам же Трамп отрицает этот факт, заверяя, что в данном случае принцип "услуга за услугу" не действовал.