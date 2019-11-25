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Что случилось этой ночью: понедельник, 25 ноября

Смерть президента СПбГУ, две недели бесплатных поездок на МЦД, задымление на нефтешахте в Коми

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая. Профессор скончалась на 84-м году. Вербицкая - советский и российский лингвист-русист, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, его ректор в 1994-2008 годах и с 2008 года его президент. Почетный президент Российской академии образования, в 2013-2018 годах - президент Российской академии образования, академик РАО.

- МЦД сделали бесплатным на две недели. Решение принято, по словам мэра Сергея Собянина, для более тщательной наладки билетной системы. Кроме того, поезда на МЦД-2 увеличат до 10-11 вагонов с понедельника, на МЦД-1 - в течение 15 дней. Кроме того, в пиковые часы запустят дополнительные поезда.

- На местных выборах в Гонконге побеждают сторонники демократии. По состоянию на 01:00 по Москве, кандидаты, выступающие за демократию, получили явное большинство голосов - более 300 из 452 мест в местных советах. В то же время в МИД КНР напомнили, что вне зависимости от результатов Гонконг останется китайским.

- На нефтешахте в Коми произошло задымление. Трое горняков пропали - по словам МЧС, с ними потеряна связь. Позже стало известно, что один из пропавших поднят живым, судьба двоих остается неизвестной.

- "Левада-центр" опросил россиян о планах завести детей. Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, еще 9% собираются остаться бездетными.

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