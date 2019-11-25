На местных выборах в Гонконге побеждают сторонники демократии

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - На прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге выборах в окружные советы, по данным местных СМИ, победу одерживают сторонники развития демократии.

Как следует из сообщений, по состоянию на 6:00 утра (01:00 по Москве) понедельника, кандидаты, выступающие за демократию, получили явное большинство голосов, получив в местных советах более 300 из 452 мест.

На предыдущих выборах, прошедших четыре года назад, демократы получили только около 100 мест.

Выборы в советы 18 округов Гонконга прошли в условиях рекордной активности избирателей, сообщают западные СМИ, серьезных нарушений на избирательных участках, а также общественного порядка не выявлено.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Западные СМИ, называют просочившиеся данные о первичных результатах выборов, уверенной победой продемократических сил. Все победившие на местных выборах в следующем году примут участие в выборах в законодательное собрание Гонконга.

Пока официальных данных о подсчете голосов не поступало.