Спутниковые снимки показали активность на ракетном полигоне в КНДР

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Спутниковые снимки показывают, что Северная Корея готова возобновить испытания ракетных двигателей на полигоне Сохэ, сообщает CNN.

Как заявил телеканалу директор программы нераспространения вооружений в Восточной Азии Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис, спутниковые снимки Planet Labs демонстрируют наличие большого контейнера в районе площадки для испытаний ракетных двигателей.

По его словам, до четверга данный объект не был замечен на полигоне.

Присутствие на снимках неизвестного контейнера говорит о том, что Пхеньян переходит к возобновлению испытаний двигателей в Сохэ, сказал Льюис CNN.

Хотя испытания двигателей считаются менее провокационными действиями, чем испытания ракет или спутников, возобновление деятельности на полигоне Сохэ является значительным событием, а также шагом на пути к запускам оружия более угрожающего характера, добавил он.

Ракетный полигон "Сохэ" (Тончхан-ни) был частично демонтирован в прошлом году в рамках шагов Пхеньяна по денуклеаризации.