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Глава МИД Украины не отказался от идеи ввода миротворцев в Донбасс

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Украина может возвратиться к идее размещения миротворческого контингента ООН на территории Донбасса, если будут исчерпаны все возможности Минских договоренностей, заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Наша команда пытается сделать все, что в рамках Минска, а когда мы поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя ..., тогда мы будем обращаться к следующему шагу... это будет решение не мое, а президента... будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть", - сказал Пристайко.

Он напомнил, что украинская сторона официально не обращалась в ООН о введении миротворческой миссии, но такое предложение поступило от России.

Пристайко подчеркнул, что оно не устраивает Украину, поскольку Россия предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский говорил, что согласится на ввод миротворческой миссии в Донбасс, если только она будет развернута на границе с Россией.

Тему ввода миротворцев в Донбасс также поднимал и бывший украинский президент Петр Порошенко. В сентябре 2018 года он заявлял, что прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины возможен путем развертывания миротворческого контингента под эгидой ООН на всей территории "оккупированной части региона".

Минские соглашения

В феврале 2015 года контактная группа после переговоров в нормандском формате (Россия, Украина, Германия и Франция) подписала комплекс мер по выполнению минских соглашений. Они предусматривали прекращение огня в Донбассе, восстановление полного контроля над госграницей со стороны правительства Украины (процесс должен начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования), отвод вооружений, конституционную реформу на Украине, обмен заложниками, создание зоны безопасности, соблюдение законных прав населения Донбасса, а также решение пограничных вопросов по согласованию с ДНР и ЛНР.

Украина Донбасс Вадим Пристайко

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