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Зеленский заявил, что с удовольствием согласится на миротворческую миссию в Донбассе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миротворцы в Донбассе могут быть развернуты только на границе с Россией. По словам политического лидера, он с удовольствием согласится на такой вариант.

"Пожалуйста, туда мы их (миротворцев - ИФ) приглашаем. И именно там помощь и миротворческую миссию мы видим", - сказал Зеленский, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Украинский президент выступил против того, чтобы миротворцы встали на линии разграничения сторон в Донбассе, и "потом уже никуда не пойдут".

"И мы не поднимаем тему миротворцев. Тут есть (представитель Украины в трехсторонней контактной группе, второй президент Украины - ИФ) Леонид Данилович Кучма, который параллельно в Минском процессе тоже не поднимает эту тему", - отметил он.

Зеленский добавил, что он в целом "очень осторожно" относится к вопросу миротворцев в Донбассе. "Я знаю, что в прошлой власти обсуждались эти вопросы и структуры, как внедрить миротворческую миссию. Я осторожен, потому что не хочу, чтобы на Донбассе был сценарий Абхазии или было Приднестровье", - подчеркнул украинский лидер.

В сентябре 2018 года Петр Порошенко, бывший тогда президентом Украины, говорил, что прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе возможен путем развертывания миротворческого контингента под эгидой ООН на всей территории "оккупированной части региона". Порошенко заявлял, что намерен поднять этот вопрос на сессии Генассамблеи ООН. При этом политик отмечал, что миротворцы должны быть развернуты и на границе с РФ.

Владимир Зеленский Донбасс

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