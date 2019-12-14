Что случилось этой ночью: суббота, 14 декабря

Аресты по делу Шеремета, поправки по децентрализации на Украине и кража данных тысяч сотрудников Facebook

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд арестовал предполагаемых организатора и исполнителя убийства Павла Шеремета. Детскому врачу Юлия Кузьменко и ветерану войны в Донбассе Андрею Антоненко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Кроме того, при обыске по этому делу была найдена наполовину разобранная противопехотная мина МОН-50. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, элемент аналогичной мины был частью бомбы, в результате взрыва которой погиб Шеремет.

- Владимир Зеленский внес в Раду проект поправок в Конституцию, касающихся децентрализации. Документ был зарегистрирован в парламенте в пятницу, но его текст пока не опубликован. После этого глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин призвал обсудить эти изменения на ближайшей встрече контактной группы в Минске. Он предупредил, что если Киев откажется от обсуждения поправок, в ДНР не признают "одностороннюю децентрализацию".

- Из машины бухгалтера Facebook украли данные тысяч сотрудников. Он вопреки правилам вынес жесткий диск с банковскими данными коллег за пределы офиса. Инцидент произошел еще в ноябре, но уведомлять об этом сотрудников компания начала только в пятницу. В пресс-службе Facebook заверили, что персональные данные пользователей соцсети на украденных дисках не хранились.

- Американский актер Дэнни Айелло умер на 87-м году жизни. Он сыграл в таких фильмах, как "Крестный отец 2" (мафиози Тони Розато), "Леон" (мафиози Тони), "Однажды в Америке" (шеф полиции Винсент Айелло) и многих других.

- Российская фигуристка Алина Загитова объявила о паузе в карьере. "У меня сейчас все есть в жизни и всегда должно чего-то не хватать. Я хочу, чтобы у меня вернулось желание вернуться на старты", - пояснила она свое решение. Тренер спортсменки Этери Тутберидзе отметила, что Загитова уже полтора подумывала о паузе в карьере.