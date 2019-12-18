Пострадавшие в ДТП с автобусом туристы вылетели из Доминиканы в Россию

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Из Доминиканской республики 18 декабря вылетели последние туристы, пострадавшие в ДТП с автобусом 26 ноября. Как уточнили в Ростуризме, их вывезли в Россию за счет туроператора Anex Tour и страховой компании.

Перед отлетом они проходили реабилитацию.

26 ноября автобус с россиянами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт Ла-Романа. В салоне было 39 россиян, два гида и водитель. Пострадали 29 человек, семь из них получили тяжелые травмы. Долгое лечение потребовалось десятерым.

Сообщалось, что авария произошла, когда водитель автобуса попытался объехать беспорядочно двигавшийся по дороге грузовик. Причиной столкновения назвали очередной резкий маневр грузовика.

Первых туристов из этой группы отправили в Россию уже 29 ноября.