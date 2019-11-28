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В Доминикане назвали виновника крупного ДТП с российскими туристами

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Доминиканская транспортная компания Monumental, которой принадлежал попавший в ДТП автобус с российскими туристами, назвала виновника аварии, сообщила газета Listin Diario.

"Авария произошла, когда автобус с туристами пытался объехать грузовик. Водитель грузовика беспорядочно двигался по дороге, перемещаясь из одной полосы в другую. Когда автобус начал совершать маневр, грузовик врезался в его правый бок сзади", - сообщает издание.

В Monumental подчеркнули, что у водителя туристического автобуса - безупречная репутация, он участвовал в тренингах и проходил медицинские тесты, в том числе, на наркотики. Автобус марки Yutong, попавший в ДТП, - 2016 года выпуска, он был оснащен необходимыми системами безопасности, заверили в компании.

В среду, 27 ноября, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что предварительной причиной аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане стал резкий маневр грузовика.

ДТП с российскими туристами произошло во вторник, 26 ноября, в восточной части Доминиканской Республики недалеко от города Игуэй. Автобус, в котором находились 39 российских туристов, два гида и водитель, направлялся в аэропорт Ла Романа. В результате инцидента пострадали 27 человек. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщали "Интерфаксу" 27 ноября в пресс-службе туроператора Anex Tour, клиентами которого оказались пострадавшие.

Ряд СМИ сообщали, что одной из пострадавших - 12-летней россиянке - после ДТП ампутировали обе руки. Страховая компания ERV опровергла эту информацию.

Доминикана Monumental

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