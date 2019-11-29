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Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Под присмотром врачей в Санто-Доминго останутся два человека в наиболее тяжелом состоянии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.

"Сегодня вылетают восемь человек. В субботу еще семь или восемь человек будут выписаны из больницы. Что касается остальных больных, состояние их стабильное. (...) Как меня заверили представители туроператора и медики, все больные через неделю будут отправлены в Москву, за исключением двух больных", - сказал он.

Евдокимов добавил, что в субботу планируется провести наиболее сложную операцию женщине, у которой возникли проблемы с позвоночником в результате аварии.

"21 человек сейчас находится под наблюдением врачей. Из них девять находятся в палатах интенсивной терапии. Некоторые из них ожидают операций. Остальные в обычных палатах. У них незначительные повреждения. В ближайшее время будет решаться вопрос об их выписке", - добавила представитель турагенства Anex Tour Валерия Ферафонтова.

В Доминикану начинают прилетать родственники пострадавших, которые находятся в палатах интенсивной терапии. Родственникам будет предоставлено проживание, питание и билеты, заверила представитель Anex Tour.

ДТП с российскими туристами произошло во вторник, 26 ноября, в восточной части Доминиканской республики, недалеко от города Игуэй. Автобус, в котором находились 39 российских туристов, два гида и водитель, направлялся в аэропорт Ла Романа. В результате инцидента пострадали 27 человек. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие были клиентами туроператора Anex Tour.

Предварительной причиной аварии в Ассоциации туроператоров России назвали резкий маневр грузовика. С этой версией согласились в доминиканской транспортной компании Monumental, которой принадлежал попавший в ДТП автобус.

Россия Доминикана Михаил Евдокимов

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