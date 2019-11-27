Поиск

Туроператор сообщил о тяжелом состоянии семи пострадавших в ДТП в Доминикане россиян

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Двадцать семь российских туристов остаются в больницах, в том числе семеро - в тяжелом состоянии после столкновения автобуса с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщили "Интерфаксe" в пресс-службе туроператора Anex Tour.

В миреСтала известна причина аварии автобуса с россиянами на ДоминиканеЧитать подробнее

Там уточнили, что 20 россиян находятся в больнице в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей. Ещё семеро - в тяжелом, в столичной больнице в городе Санто-Доминго. При этом угрозы их жизням нет. Туроператор заверил, что пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сотрудники принимающей компании находятся с туристами и контролируют ситуацию.

В итоге на своём рейсе 26 ноября улетели семь туристов из 39. Еще пятеро размещены в гостинице Whala Bayahibe и готовы вылетать на ближайшем рейсе. Страховая компания занимается приобретением билетов в Россию.

ДТП с туристическим автобусом произошло 26 ноября в восточной части страны недалеко от города Игуэй.

Автобус, в котором находились 39 туристов из России, гид и водитель, направлялся в аэропорт Ла Романа по шоссе, соединяющему его с основными курортами региона - Пунта Кана и Баваро. Все туристы приобрели путевки у туроператора Anex Tour.

Из-за перестроения грузовика на съезде с шоссе водитель автобуса резко затормозил, в результате автобус перевернулся. Пострадали 27 человек, 20 из них направили в больницу города Игуэй, еще семеро - в больницы столицы острова Санто-Доминго.

Доминикана

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 27 ноября

Делегация талибов посетила Иран

Делегация талибов посетила Иран

Белый дом перекрыли, а Конгресс США эвакуировали из-за возможного нарушения воздушного пространства

США лишили компанию Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX

США лишили компанию Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX

Российские туристы пострадали в аварии с автобусом на Доминикане

Пять человек погибли в результате взрывов в Багдаде

Что произошло за день: вторник, 26 ноября

Американские исследователи сочли низкой эффективность "российских троллей"

Чешская спецслужба сочла пророссийских активистов угрозой для страны

Один из изобретателей "Новичка" допустил распространение этих ОВ из СССР по всему миру

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');