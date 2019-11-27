Туроператор сообщил о тяжелом состоянии семи пострадавших в ДТП в Доминикане россиян

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Двадцать семь российских туристов остаются в больницах, в том числе семеро - в тяжелом состоянии после столкновения автобуса с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщили "Интерфаксe" в пресс-службе туроператора Anex Tour.

Там уточнили, что 20 россиян находятся в больнице в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей. Ещё семеро - в тяжелом, в столичной больнице в городе Санто-Доминго. При этом угрозы их жизням нет. Туроператор заверил, что пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сотрудники принимающей компании находятся с туристами и контролируют ситуацию.

В итоге на своём рейсе 26 ноября улетели семь туристов из 39. Еще пятеро размещены в гостинице Whala Bayahibe и готовы вылетать на ближайшем рейсе. Страховая компания занимается приобретением билетов в Россию.

ДТП с туристическим автобусом произошло 26 ноября в восточной части страны недалеко от города Игуэй.

Автобус, в котором находились 39 туристов из России, гид и водитель, направлялся в аэропорт Ла Романа по шоссе, соединяющему его с основными курортами региона - Пунта Кана и Баваро. Все туристы приобрели путевки у туроператора Anex Tour.

Из-за перестроения грузовика на съезде с шоссе водитель автобуса резко затормозил, в результате автобус перевернулся. Пострадали 27 человек, 20 из них направили в больницу города Игуэй, еще семеро - в больницы столицы острова Санто-Доминго.