Поиск

Стала известна причина аварии автобуса с россиянами на Доминикане

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Причиной аварии автобуса с российскими туристами на Доминикане стал резкий маневр грузовика, сообщается в среду на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого манёвра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом. Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что все туристы застрахованы в компании EVR.

Посольство РФ в Венесуэле сообщило о 30 российских гражданах, находившихся в автобусе, у некоторых из них зафиксированы травмы разной степени тяжести. Погибших, по информации посольства, нет.

Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах, подчеркивают в посольстве.

Местные СМИ сообщают, что автобус на большой скорости столкнулся с грузовиком, после чего опрокинулся.

Ранее издание "Диарио либре" со ссылкой на пожарных сначала писало о 29 россиянах, ехавших в автобусе. Кроме них там, по его информации, находились ещё 12 человек, включая водителя. Однако спустя всего несколько минут газета обновила статью на сайте, и в ней также говорится уже о 39 гражданах РФ.

Доминиканская республика

Новости

США лишили компанию Boeing права выдавать сертификаты на 737 MAX

Российские туристы пострадали в аварии с автобусом на Доминикане

Пять человек погибли в результате взрывов в Багдаде

Что произошло за день: вторник, 26 ноября

Американские исследователи сочли низкой эффективность "российских троллей"

Чешская спецслужба сочла пророссийских активистов угрозой для страны

Один из изобретателей "Новичка" допустил распространение этих ОВ из СССР по всему миру

Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с Путиным

Число погибших из-за землетрясения в Албании выросло до девяти, еще 600 пострадали

В причастности к ограблению в Дрездене заподозрили берлинский преступный клан

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');