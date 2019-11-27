Стала известна причина аварии автобуса с россиянами на Доминикане

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Причиной аварии автобуса с российскими туристами на Доминикане стал резкий маневр грузовика, сообщается в среду на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого манёвра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом. Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что все туристы застрахованы в компании EVR.

Посольство РФ в Венесуэле сообщило о 30 российских гражданах, находившихся в автобусе, у некоторых из них зафиксированы травмы разной степени тяжести. Погибших, по информации посольства, нет.

Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах, подчеркивают в посольстве.

Местные СМИ сообщают, что автобус на большой скорости столкнулся с грузовиком, после чего опрокинулся.

Ранее издание "Диарио либре" со ссылкой на пожарных сначала писало о 29 россиянах, ехавших в автобусе. Кроме них там, по его информации, находились ещё 12 человек, включая водителя. Однако спустя всего несколько минут газета обновила статью на сайте, и в ней также говорится уже о 39 гражданах РФ.