Поиск

Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю "снюсом" в РФ

Для этого он предписывает территориальным органам службы "принять максимально жесткие меры"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.

"Во все территориальные органы Роспотребнадзора направлен приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи такой продукции", - говорится в сообщении, размещенном вечером во вторник на официальном сайте ведомства во вторник.

Отмечается, что приказ издан во исполнение поручения премьера Дмитрия Медведева в целях прекращения реализации некурительной никотиносодержащей продукции, отнесенной к пищевой. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора предписано "принять максимально жесткие меры, предусмотренные законодательством", и в случае нарушений "незамедлительно передать материалы в соответствующие правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел".

Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

По делу генерала ФТС Кизлыка арестован его заместитель Серебро

Что произошло за день: вторник, 24 декабря

Володин призвал Польшу извиниться за поддержку идеи Гитлера выслать евреев в Африку

Володин призвал Польшу извиниться за поддержку идеи Гитлера выслать евреев в Африку

Екатерину Винокурову не будут исключать из СПЧ после инцидента

Путин допустил изменение Конституции для создания единой системы власти

В РПЦ объяснили участие патриарха в коллегии Минобороны

"Исчезнувшего" сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

"Исчезнувшего" сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Путин назвал "антисемитской свиньей" и "сволочью" работавшего в Германии в 39-м году посла Польши

Мосгорсуд подтвердил решение о годности сотрудника ФБК к военной службе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');