Роспотребнадзор намерен прекратить торговлю "снюсом" в РФ

Для этого он предписывает территориальным органам службы "принять максимально жесткие меры"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) потребовала от своих территориальных органов организовать проверки, чтобы прекратить продажу в РФ никотиносодержащих смесей.

"Во все территориальные органы Роспотребнадзора направлен приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи такой продукции", - говорится в сообщении, размещенном вечером во вторник на официальном сайте ведомства во вторник.

Отмечается, что приказ издан во исполнение поручения премьера Дмитрия Медведева в целях прекращения реализации некурительной никотиносодержащей продукции, отнесенной к пищевой. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора предписано "принять максимально жесткие меры, предусмотренные законодательством", и в случае нарушений "незамедлительно передать материалы в соответствующие правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел".