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Участника видеоролика на Новом Арбате привлекли к административной ответственности

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские Москвы привлекли к административной ответственности участника видеоролика на Новом Арбате. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Ранее в интернете появился видеоролик, в котором мужчина в сопровождении барабанщиц шел по проезжей части на Новом Арбате в сторону центра. Также в съёмках были задействованы автомобили, что значительно затруднило движение транспорта.

В связи с правонарушением сотрудники полиции возбудили административное расследование, устанавливаются личности нарушителей ПДД, сказал Васенин.

Он подчеркнул, что 23-летний мужчина добровольно явился в отделение полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения".

"Правонарушитель доставлен в ОМВД России по району Арбат г. Москвы, где в отношении него составлен административный протокол по статье 20.2.2 КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", - пояснил Васенин.

По словам представителя МВД, гражданин задержан на 48 часов. Материал дела будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения.

Васенин отметил, что в отношении шести водителей автомобилей, принимавших участие в видеоролике, составлены административные протоколы по статье 12.33 КоАП РФ "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия".

Москва МВД

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