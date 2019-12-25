Истребитель МиГ-29 разбился в Иране

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Иранский истребитель МиГ-29 разбился в среду на северо-западе страны, сообщило агентство ИРНА.

Истребитель рухнул на землю в провинции Ардебиль. Речь шла о тестовом полете: он проводился после того, как самолет прошел техобслуживание.

В районе крушения проводится поисково-спасательная операция. Судьба экипажа пока неизвестна.

Инциденты с МиГ-29

Ранее, 5 декабря текущего года, произведенный в России истребитель МиГ-29 разбился в Египте. Это стало вторым крушением самолета МиГ-29, которые с 2017 года поставляются Каиру по экспортному контракту с Россией. 3 ноября 2018 года в Египте разбился истребитель МиГ-29М.

9 августа в Каспийском море нашли фрагменты МиГ-29 ВВС Азербайджана, связь с которым была потеряна 24 июля.

В июне у индийского МиГ-29 при взлете отсоединился топливный бак.

В октябре 2018 года МиГ-29УБ (двухместная модификация) упал в Коломенском районе Московской области, пилоты успели катапультироваться. Упавшему в Подмосковье истребителю было 26 лет.

В июле 2018 года вблизи польского города Пасленк разбился истребитель МиГ-29 ВВС Польши. Пилот успел катапультироваться. Ранее, в декабре 2017 года, на востоке Польши при заходе на посадку разбился такой же самолет.