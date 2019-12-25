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Истребитель МиГ-29 разбился в Иране

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Иранский истребитель МиГ-29 разбился в среду на северо-западе страны, сообщило агентство ИРНА.

Истребитель рухнул на землю в провинции Ардебиль. Речь шла о тестовом полете: он проводился после того, как самолет прошел техобслуживание.

В районе крушения проводится поисково-спасательная операция. Судьба экипажа пока неизвестна.

Инциденты с МиГ-29

Ранее, 5 декабря текущего года, произведенный в России истребитель МиГ-29 разбился в Египте. Это стало вторым крушением самолета МиГ-29, которые с 2017 года поставляются Каиру по экспортному контракту с Россией. 3 ноября 2018 года в Египте разбился истребитель МиГ-29М.

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9 августа в Каспийском море нашли фрагменты МиГ-29 ВВС Азербайджана, связь с которым была потеряна 24 июля.

В июне у индийского МиГ-29 при взлете отсоединился топливный бак.

В октябре 2018 года МиГ-29УБ (двухместная модификация) упал в Коломенском районе Московской области, пилоты успели катапультироваться. Упавшему в Подмосковье истребителю было 26 лет.

В июле 2018 года вблизи польского города Пасленк разбился истребитель МиГ-29 ВВС Польши. Пилот успел катапультироваться. Ранее, в декабре 2017 года, на востоке Польши при заходе на посадку разбился такой же самолет.

МиГ-29

МиГ-29 - многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ МиГ. Стоит на вооружении ВКС России.

Впервые МиГ-29 был показан на авиасалоне в Фарнборо в 1988 году. Самолет не по всем характеристикам превосходит аналоги, но по самому главному - маневренности - до сих пор является одним из лучших. Тяга двигателя превышает вес самолета, а это означает, что с работающим двигателем истребитель может "стоять на хвосте" или набирать высоту с ускорением.

Самолет выполнен по интегральной аэродинамической схеме с плавным сопряжением низкорасположенного крыла и фюзеляжа, что дает ему повышенные несущие свойства. У истребителя два разнесенных двигателя и двухкилевое вертикальное оперение.

Вооружение самолета составляют различные ракеты класса "воздух-воздух" (до 7) и скорострельная пушка ГШ-301 калибра 30 мм.

Кабина оборудована системой отображения информации на фоне лобового стекла, а также нашлемной системой целеуказания. Кабина оснащается катапультным креслом К-З6. Оно обеспечивает возможность покинуть самолет в диапазоне скоростей от 0 до соответствующих М=2,5 и высот от 0 до 25 тыс. м.

Иран МиГ-29

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