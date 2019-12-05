В Египте снова разбился истребитель МиГ-29

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Произведенный в России истребитель МиГ-29 разбился в Египте, сообщает газета "Ведомости.

"В четверг, 5 декабря, в Египте при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение один из истребителей МиГ-29, поставленный Россией для ВВС Египта в рамках коммерческого контракта от 2016 года", - сообщило издание.

Как отмечается, по предварительной информации, египетский пилот успел катапультироваться, но пока о состоянии его здоровья конкретных данных не поступало. Об этом изданию рассказали два менеджера предприятий оборонной промышленности

По их словам, причиной инцидента могли стать "либо технические неполадки в комплексной системе управления истребителя, либо неправильные действия пилота".

Источники "Ведомостей" отметили, что причины аварии будет устанавливать специальная комиссия ВВС Египта. Российская сторона в ближайшее время вышлет в Каир своих специалистов, чтобы оказать содействие в расследовании.

Это уже второе крушение самолета МиГ-29, которые с 2017 года поставляются Каиру по экспортному контракту с Россией.

Как сообщалось, 3 ноября 2018 года в Египте разбился истребитель МиГ-29М. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) тогда подтвердили факт аварии и заявили, что технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия. Об итогах этого расследования официально не сообщалось. В Египте заявили, что истребитель МиГ-29М мог разбиться из-за неполадки в системе управления самолетом.

В июне 2017 года на авиасалоне "Ле Бурже" глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставлять истребители МиГ-29 в Египет. "Согласно контракту, уже выполнены первые поставки. Сейчас идет обучение пилотов", - заявил тогда Михеев, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Согласно некоторым данным, всего РФ поставит Египту 46 самолетов этого типа.

МиГ-29 - легкий истребитель, стоит на вооружении ВКС России.