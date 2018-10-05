Упавшему в Подмосковье истребителю было 26 лет

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Истребитель МиГ-29УБ, потерпевший крушение в пятницу, до 1994 года принадлежал военным, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

"Самолет МиГ-29УБ поступил в ЛИИ им. Громова в 1994 году из военной части. Выпущен в 1992 году. Наработка по летным часам и посадкам - в рамках установленного производителем ресурса. Все регламентные работы проведены в установленные сроки", - сообщили в ОАК.

Ранее сообщалось, что в пятницу в ходе учебно-тренировочного полета в Московской области, недалеко от Егорьевска потерпел крушение самолет МиГ-29УБ, принадлежащий ЛИИ им. Громова. Экипаж направил самолет в поле, после чего успешно катапультировался. Жертв и разрушений на земле нет. Для установления причин произошедшего создается комиссия.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что причиной крушения самолет стало возгорание около одного из двигателей.

"В ходе полета в районе одного из двух двигателей возникло возгорание", - сказал собеседник агентства.

По его информации, пожар привел к потере управления двигательной установкой, однако пилоты смогли спланировать и увести машину в безопасное и безлюдное место, после чего катапультировались.

На место падения вылетел вертолет с аварийно-спасательной группой на борту.