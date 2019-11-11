Лавров обвинил США в попытках "ограбить" Сирию

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Попытки США "по большому счету ограбить Сирийскую Арабскую Республику и забрать под свой контроль нефтяные промыслы противозаконна, и ничего хорошего сирийскому урегулированию не несет", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Таким образом министр на пресс-конференции в понедельник прокомментировал информацию о том, что американские военные сосредоточили бронемашины и танки "Абрамс" на севере Сирии вокруг нефтяных месторождений. По мнению Лаврова, таким образом Вашингтон "только сохраняет серьезный раздражитель, серьезную угрозу в этой части Сирии".

Россия будет настаивать на том, чтобы власти Сирии "максимально оперативно, максимально быстро" вернули контроль над всей территорией страны, в том числе над регионами, где находятся нефтяные месторождения, контролируемые США, подчеркнул глава МИД РФ.

"Только это поможет положить надежный конец терроризму и решить все вопросы, связанные с окончательным политическим урегулированием", - отметил министр.

Проблема с нефтяными месторождениями в Сирии

6 ноября агентство со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп одобрил расширенную военную миссию по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Согласно новому плану, войска будут защищать большой участок земли, контролируемый курдскими боевиками, который простирается почти на 150 км от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Однако его точный размер пока не определен, отмечало агентство.

Позднее в Госдепе США заявили, что нефть в подконтрольных США районах Сирии добывается местными властями, у ведомстве нет каких-либо указаний от президента "что-либо делать с нефтяными месторождениями".

В начале ноября турецкое агентство "Анадолу" сообщало о строительстве двух военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в районе нефтяных месторождений.

В октябре, после начала турецкой операции на северо-востоке Сирии "Источник мира", Трамп распорядился о выводе около 1 тыс. американских военнослужащих из региона. Однако при этом сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора. В свою очередь шеф Пентагона Марк Эспер заявлял, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.