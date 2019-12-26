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Что случилось этой ночью: четверг, 26 декабря

Подготовка США к кибервойне с Россией, удары Израиля по Газе и увольнения в российских силовых ведомствах

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против России. Ее могут использовать для противодействия возможному вмешательству Москвы в выборы 2020 года. В числе мер - рассылка сообщений высшим российским чиновникам, руководителям спецслужб и олигархам, демонстрирующих им доступ США к компрометирующей их информации, а также распространение дезинформации среди российских властных элит.

- Израиль перехватил ракету, выпущенную из Газы, и ответил ударами по объектам ХАМАС. Когда сработали сирены воздушной тревоги, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступал на предвыборном мероприятии. Его срочно увели со сцены и с супругой доставили в близлежащее убежище. Позже, возобновив свое выступление, израильский премьер обратился к тем, кто запустил ракету, с призывом "начинать паковать свои вещи", намекая на то, что их ждет аналогичный ответ.

- Путин уволил ряд руководителей СКР, МВД, ФСИН и МЧС. Тем же указом назначены новые начальники управлений МВД по Архангельской, Тюменской областям, прокуроры Алтая, Воронежской области, Ставропольского края, Северной Осетии, Томской области, а также заместители начальников двух управлений СКР и главка МЧС.

- Минфин поддержал минимальный размер взноса по гарантированному пенсионному плану в размере 1% от МРОТ. Таким образом, в зависимости от изменения размера МРОТ будет меняться и минимальный размер взноса в ГПП. Ранее предполагалось, что сумма взносов в систему ГПП может быть любой.

- Запись подкаста дала детективам в Нидерландах 15 новых зацепок в деле об убийстве 30-летней давности. Детективам до сих пор не удалось узнать ни имени жертвы, чье тело было найдено завернутым в электроодеяло возле автомагистрали в августе 1991 года, ни убийцы. Однако благодаря тысячам слушателей подкаста у следователей появились новые зацепки, в том числе реконструированное изображение лица жертвы, возраст и информация о происхождении погибшего.

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