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Путин уволил ряд руководителей СКР, МВД, ФСИН и МЧС

Путин уволил ряд руководителей СКР, МВД, ФСИН и МЧС
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Ряд руководящих сотрудников региональных и профильных подразделений Следственного комитета РФ (СКР), МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и МЧС лишились своих постов указом президента Владимира Путина.

Документ размещен в среду на портале правовой информации. Согласно указу, освобождены от должностей начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко, первый замглавы управления СКР по Свердловской области Михаил Бусылко, замначальника ГУ МВД по Воронежской области Вячеслав Воронцов, начальник управления кадров ФСИН Александр Пирогов, замруководителя главка криминалистики СКР Сергей Рябов, начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС Эдуард Чижиков и прокурор Омской области Анастас Спиридонов.

В свою очередь указом назначены новые начальники управлений МВД по Архангельской (Леонид Коломийц), Тюменской (Александр Прядко) областям, а также прокуроры Алтая (Анатолий Богданчиков), Воронежской области (Александр Гулягин), Ставропольского края (Александр Лоренц), Северной Осетии (Александр Морозов), Томской области (Александр Семенов), а также заместители начальников двух управлений СКР и главка МЧС.

Владимир Путин СКР МВД ФСИН МЧС

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