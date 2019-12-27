После крушения самолета в Казахстане возбудили уголовное дело

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - По факту крушения самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой министерством внутренних дел начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства" УК Казахстана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МВД.

Дело возбуждено по ч.3 ст.344, сообщили в ведомстве. Для расследования дела создана следственно-оперативная группа из числа следователей криминалистов - сотрудников центрального аппарата, МВД, департамента полиции на транспорте Алма-Аты и Алматинской области, а также КЧС МВД.

"Обеспечена охрана места происшествия. Для организации работы на место прибыли замминистра внутренних дел генерал-майор полиции Рашид Жакупов и Юрий Ильин", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Fokker-100 авиакомпании Bek Air, вылетевший из Алма-Аты в Нур-Султан, вскоре после взлета ранним утром в пятницу, 27 декабря, потерял высоту и начал падать. На земле он пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и развалился в жилом секторе. Пожара не произошло.

Жертвами трагедии, по последним данным, стали 15 человек. 50 пострадавших в катастрофе госпитализированы, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

После катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и работу Bek Air. Аэропорт Алма-Аты сообщил, что продолжает работать штатно, без изменений в расписании. Жителей города попросили сдать кровь. Аварийно-спасательные работы на месте крушения уже завершены.