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Что произошло за сутки: среда, 1 января

Подробности нападения на пост ДПС в Магасе, бушующие в Австралии пожары, ответ главного раввина Польши Путину

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за сутки:

- В Ингушетии нападение на пост ДПС расследуют как покушение на полицейских. Погиб инспектор ГИБДД и один из напавших, задержан второй участник атаки. Глава республики указал силовикам на недоработки в усилении мер безопасности перед праздниками.

- В Австралии продолжаются лесные пожары. Число погибших достигло 17, еще четверо пропали без вести.

- Exxon Mobil добилась в суде отмены штрафов в $2 млн за контракты с "Роснефтью". Компания доказала, что на момент заключения сделок они не нарушали санкций США.

- В Германии в одном из зоопарков сгорел дотла вольер приматов. Погибли больше 30 животных, в том числе человекообразные обезьяны.

- Главный раввин Польши ответил Путину, который назвал бывшего посла Польши в Германии "антисемитом". По его словам, польские дипломаты, в том числе и лично Юзеф Липски помогали евреям, которых высылали из Германии в 1938 году. Раввин призвал руководство России к честной оценке событий, связанных со Второй мировой войной.

- Сергей Собянин пересчитал участников новогодних гуляний в Москве, отчитался о проведенных мероприятиях и выложил фотографии в инстаграм.

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