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Нидерланды отказались от названия "Голландия"

Нидерланды отказались от названия "Голландия"
Флаг Нидерландов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Нидерланды с начала 2020 года прекратили использовать название "Голландия" в качестве символа страны на ее официальном логотипе, сообщают в четверг западные СМИ.

Прежде на официальном логотипе страны был изображен оранжевый тюльпан и написано слово "Голландия". На новом логотипе изображены буквы NL - сокращенное название Нидерландов. Вместе буквы формируют символическое изображение тюльпана, за ними следует слово Netherlands - название Нидерландов на английском языке. Авторы логотипа не стали использовать полное название Нидерландов на английском - The Netherlands - объяснив это требованиями к внешнему виду логотипа.

По мнению экспертов, придумавших новый символ страны, слово "Нидерланды" ассоциируется с инновациями, в то время как "Голландия" - с мельницами, сырами и тюльпанами, отмечает газета El País.

Министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг прежде заявляла, что новый логотип страны положительно скажется на экспорте, а также возможностях привлечения инвестиций.

Новый логотип уже начал использовать официальный портал Нидерландов, посвященный торговле и инвестициям в страну. По данным СМИ, посольства, министерства и университеты в Нидерландах смогут использовать в качестве названия страны только слово "Нидерланды", но не "Голландия".

В то же время, МИД Нидерландов ранее в ноябре сообщал, что речь идет о добровольном использовании логотипа. Логотипы пока сменили далеко не все нидерландские ведомства. Так, сайт www.holland.com - официальный портал Нидерландов, посвященный туризму, пока сохраняет и свое название Holland ("Голландия"), и старый логотип.

На сообщения СМИ отреагировало консульство Нидерландов в Стамбуле. Оно подчеркивает, что Нидерланды не меняют название страны, слово "Голландия" исчезнет только с логотипов.

Нидерланды Голландия

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