На похоронах Сулеймани в Иране произошла давка

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Давка произошла в толпе, собравшейся на похороны генерала Касема Сулеймани в Кермане на юго-востоке Ирана, есть погибшие, сообщают западные СМИ.

Иранское телевидение со ссылкой на службы неотложной помощи сообщает, что несколько человек погибли и получили травмы. Их точное число пока не приводится.

Также пока не сообщается число иранцев, вышедших на улицы Кермана, чтобы принять участие в траурной церемонии. Однако, по данным агентства AP, в понедельник в Тегеране проститься с Сулеймани пришло более миллиона иранцев.

О гибели Сулеймани в Багдаде стало известно 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.