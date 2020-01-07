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Число пострадавших в давке на похоронах Сулеймани возросло до 190 человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Число пострадавших в давке на похоронах командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани в Иране возросло до 190 человек, передает иранское ТВ.

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Ранее сообщалось, что травмы в давке получили 48 человек, вышедших во вторник на улицы города Кермана, чтобы проститься с генералом Сулеймани, убитым в ходе спецоперации США в аэропорту Багдада.

Погибли в давке более 30 человек.

Пострадавших размещают в городских больницах.

О гибели генерала Сулеймани, а также еще нескольких человек, включая замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, в Багдаде стало известно 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Иран Касем Сулеймани

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