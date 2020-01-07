Германия временно выведет часть своих военных из Ирака

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Германия планирует временно вывести часть своих военнослужащих из Ирака, сообщает во вторник Deutsche Welle со ссылкой на письма главы МИД ФРГ Хайко Мааса и министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которые те направили в свои ведомства.

Планируется, что 30 из 130 человек будут передислоцированы в соседние страны. Эта мера коснется военных, размещенных в Багдаде и в Таджи.

Большинство военнослужащих ФРГ в Ираке находятся на севере, в Курдистане.

Также Маас отметил, что ФРГ "уважает любое решение иракского правительства". Однако он предупредил, что сокращение присутствия международных сил может привести к усилению группировки ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в регионе и нестабильности в Ираке.

Парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после спецоперации США, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Эту операцию США не согласовали с Ираком.