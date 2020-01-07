НАТО выведет некоторое число военных из Ирака

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс временно выведет некоторое число военнослужащих из Ирака в целях безопасности, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление сотрудника НАТО.

Как говорится в его заявлении, "безопасность нашего персонала является первостепенной".

Он не уточнил, о каком числе идет речь, но военных, по его словам, передислоцируют за пределы Ирака. "Мы не можем сообщать детали операций в целях гарантии безопасности наших военнослужащих", - сказал сотрудник альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне сообщил, что НАТО приостанавливает миссию по обучению иракских военных ради безопасности своего персонала.

Ранее сообщалось, что Германия планирует временно вывести часть своих военнослужащих из Ирака. По данным Deutsche Welle, планируется, что 30 из 130 человек будут передислоцированы в соседние страны. Эта мера коснется военных, размещенных в Багдаде и в Таджи. В Хорватии и Словакии также заявили о передислокации своих военнослужащих из Ирака.

Парламент Ирака 5 января принял решение о выводе иностранных войск из страны после спецоперации США, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Эту операцию США не согласовали с Ираком.