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Помпео разъяснил, как Трамп принимал решение об операции в Багдаде

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение о спецоперации США в Ираке, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, было принято президентом США Дональдом Трампом на основании многочисленных разведданных.

"Всегда, когда президент принимает решение подобного масштаба, существует большое количество данных и информации, которые этому предшествуют", - сказал он, выступая на брифинге во вторник.

По его словам, Сулеймани был причастен к "сотне тысяч убийств в Сирии и масштабном разрушении стран, Ливана и Ирака".

Комментируя слова Трампа о возможности ударов по местам культурного наследия Ирана, Помпео заявил, что решения будут приниматься по законам войны.

"Каждая цель будет изучена, все действия будут совершаться по международным законам войны, - сказал Помпео. - Я работал над этим проектом, и уверен в нем".

Также Помпео отказался комментировать журналистам отказ США предоставить визу главе МИД Ирана Джаваду Зарифу. Однако, он отметил, что США "будут всегда выполнять свои обязательства, как того требует ООН".

О гибели в Багдаде командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани и замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса стало известно 3 января. Пентагон сообщал, что операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.

США Дональд Трамп Майк Помпео Иран Ирак Касем Сулеймани

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