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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

В Киеве сообщили, что два пассажира не сели на упавший в Иране самолет

В СНБО Украина отметили, что это не украинцы

В Киеве сообщили, что два пассажира не сели на упавший в Иране самолет
На месте падения украинского самолета в Иране
Фото: Reuters

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что два человека не сели на самолет Boeing-737, который потерпел крушение в Тегеране в среду.

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"Обращаю ваше внимание, что на рейс сели 167 граждан. Два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана. Имена тех, кто сидел, СНБО имеет", - сказал он во время пресс-брифинга в Киеве.

Кроме того, Данилов уточнил, что эти лица не являются гражданами Украины.

В то же время премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что список пассажиров, находившихся на самолете, будет в скором времени опубликован.

"По протоколу это делает авиакомпания. Мы предварительно уже имеем эту информацию, конечно, ведем необходимую работу, - отметил он. - Но список появиться у вас в публичной плоскости буквально через несколько часов, как мы ожидаем".

Крушение украинского самолета в Иране

Украинский Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился рано утром в среду после вылета из тегеранского аэропорта. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа).

Граждан России среди погибших нет.

Украина ввела временное ограничение авиаперелетов над Ираном до выяснения причин трагедии.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника Крушение украинского самолета в Иране
Иран Украина МАУ Боинг Boeing-737 СНБО

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