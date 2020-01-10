В Совфеде допустили гибель "Боинга" в Иране в результате внешнего воздействия

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Версия о том, что украинский "Боинг" мог потерпеть катастрофу под Тегераном в результате внешнего воздействия, выглядит вполне правдоподобно, считает член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

"Очень похоже на внешнее воздействие - это действительно так. Но это требует проверки. Мы должны подождать", - сказал Клинцевич. При этом он подчеркнул, что "искать российский след в катастрофе "Боинга" глупо.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна располагает разведданными, свидетельствующими, что "Боинг-737" под Тегераном был случайно сбит иранской ракетой. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также допустил возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО. Между тем украинская сторона заявила, что намерена провести на месте крушения самолета поиски обломков ракеты ЗРК "Тор" российского производства.

Отвечая на вопрос, могла ли сбить самолет ракета российского производства, Клинцевич сказал: "Безусловно, все это будет проверяться". Вместе с тем сенатор подчеркнул, что сегодня нельзя исключать и другие версии катастрофы. "Анализируя опосредованные разведпризнаки, которые сегодня появляются вокруг украинского "Боинга", больше похоже, что, возможно, это был чей-то беспилотник", - сказал Клинцевич.

При этом сенатор не стал конкретизировать, кто именно мог бы послать такой дрон, обратив внимание на сложившуюся сейчас в Иране сложную ситуацию в связи с ударами Тегерана по американским базам в Ираке. "Эта версия (с беспилотником - ИФ) может быть наиболее правдоподобной. Но говорить об этом сегодня однозначно оснований нет", - подчеркнул сенатор.

При этом он не исключил также версию о технической неполадке самолета. По мнению Клинцевича, Иран в сложившихся обстоятельствах ведет себя "чрезвычайно конструктивно". "Тегеран пригласил канадских и американских специалистов, предоставляет открытую информацию по поводу расследования причин происшествия, привлекает международные структуры, чтобы максимально достоверно провести расследование", - заключил сенатор.

Крушение украинского "Боинга" в Иране

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после взлета возле аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа - погибли. Среди погибших - граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

На данный момент Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.

Тегеран отверг версию о том, что "Боинг" был сбит системами ПВО Ирана. В иранской Организации гражданской авиации эту версию назвали невозможной "с научной точки зрения" и нелогичной.