Министр обороны Абхазии отверг возможность участия армии в подавлении протестов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Армия Абхазии не будет применять силу в отношении своих граждан, заверил министр обороны страны Мираб Кишмария.

"У нас и так немало крови пролито и потеряно сограждан, и абхазская армия не будет направлена никогда против своего народа", - сказал он "Интерфаксу".

Кишмария призвал действующую власть и оппозицию прийти к компромиссу и не подталкивать народ Абхазии "к необратимым последствиям".

Накануне в Сухуме началась акция протеста сторонников оппозиции, требующих повторных выборов. По их мнению, на прошедших в 2019 году выборах главы республики действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов. Протестующие пытались взять штурмом администрацию президента, вечером они заблокировали здание.

После парламент Абхазии принял постановление с призывом к Хаджимбе добровольно сложить полномочия президента для стабилизации обстановки в стране. "За" проголосовали 19 депутатов, четверо - "против", один воздержался. Президент Абхазии отказался уходить в отставку и призвал решать все вопросы за столом переговоров.