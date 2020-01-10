Лидер абхазской оппозиции заявил о готовности к переговорам

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Лидер Блока оппозиционных сил Абхазии Аслан Бжания заявил журналистам, что готов к переговорам с властями и вообще со всеми, кто желает преодолеть политический кризис. Он добавил, что глава республики Рауль Хаджимба пока переговоры не предлагал.

"Если такое предложение поступит, предмет обсуждения ясен, будем разговаривать", - отметил он.

Бжания уточнил, что находится со сторонниками в комплексе правительственных зданий.

"Есть реальность, которая сложилась. Для того, чтобы наладить тут нормальный рабочий процесс, нам необходимо принять ряд политических и правовых решений", - добавил он.

Политик предостерег власти от попыток решить кризис силой, выразив уверенность, что это даст "обратный эффект".

Ранее Бжания призвал жителей Абхазии прийти к комплексу правительственных зданий и поддержать протестующих, а силовиков призвал не вмешиваться.

Протестующие будут добиваться проведения новых выборов, заявил политик. Оппозиция считает, что второй тур выборов президента в сентябре 2019 года не выявил победителя и сейчас в республике нет законно избранного президента.

9 января митингующие за проведение новых выборов попытались взять штурмом здание администрации президента в Сухуме. Бжания срочно вернулся в Абхазию. Парламент республики рекомендовал Раулю Хаджимбе уйти в отставку с поста президента. Хаджимба заявил, что не будет этого делать, но добавил, что готов к переговорам.

Во втором туре президентских выборов, по официальным данным, Хаджимба выиграл с перевесом около 1000 голосов и пошел на второй президентский срок. Его основной соперник, кандидат от оппозиции и лидер партии "Амцахара" ("Родовые огни") Ахас Квициния оспорил результаты голосования в суде. 9 января Верховный суд республики должен был рассмотреть его апелляцию, но из-за беспорядков отложил заседание.