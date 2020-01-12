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Абхазская оппозиция сообщила о дате повторных президентских выбор

Абхазская оппозиция сообщила о дате повторных президентских выбор
Депутат парламента Абхазии Аслан Бжания
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента республики на 21 марта, сообщил журналистам в воскресенье лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания.

Как сообщалось, 10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Она также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе их итоги.

Решение последовало после акции оппозиции днем ранее, когда группа активистов пришла к зданию администрации президента и потребовала новых выборов.

Накануне президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что продолжает исполнять обязанности главы государства в полном объеме. Он также отметил, что законодательство республики не запрещает ему участвовать в качестве кандидата на внеочередных выборах.

Между тем, в Абхазии после событий в минувший четверг возбудили дело о массовых беспорядках.

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Хроника 09 – 12 января 2020 годаПротесты в Абхазии
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