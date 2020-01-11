Власти Франции решили временно отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет

В субботу в Париже снова проходила акция протеста, 19 человек задержаны

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп Фото: Reuters

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп обратился к профсоюзам с письмом, в котором заявил о готовности временно исключить из плана пенсионной реформы пункт о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет в 2027 году.

Текст письма приводит BFMTV. Изначально план реформы, представленный Филиппом 11 декабря, предполагал формальное сохранение пенсионного возраста на уровне 62 лет, но для получения максимальных выплат необходимо было бы работать до 64 лет. Кроме того, в ходе реформы планировалось создать единую систему исчисления пенсии, отменив существующие на данный момент 42 программы. Премьер обещал, что новая система позволила бы уже с 2022 года выплачивать пенсию в размере минимум 1 тысячи евро.

На протяжении нескольких недель во Франции проходили забастовки на фоне обсуждения проекта пенсионной реформы. В субботу в стране также проходили акции протеста, в Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Полиция сообщила в твиттере о задержании 19 человек.