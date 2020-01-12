В СКР назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские следователи пришли к выводу, что убийство трех журналистов из России в Центральной африканской республике (ЦАР) в 2018 году было совершено с целью ограбления, сообщил замглавы Следственного комитета РФ (СКР) Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".

"Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе", - сказал Краснов.

По его словам, установлено, что для съемок документального фильма 28 июля 2018 года режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко по туристическим визам прилетели в столицу ЦАР город Банги. "Там с помощью "неустановленного" лица, представившегося сотрудником ООН, наняли местного жителя в качестве водителя для поездок по стране. После того как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной", - заявил Краснов.

Он отметил, что по дороге при проверке документов "съемочная группа была предупреждена об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе они отказались".

"Позднее машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться", - рассказал Краснов.

Об убийстве в Центральноафриканской республике трех российских журналистов стало известно 31 июля 2018. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями", основанным экс-главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским.

СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). К расследованию убийства российских журналистов в ЦАР присоединились и представители ООН.