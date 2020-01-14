На нефтехимическом заводе в Испании произошел мощный взрыв

В результате пострадали минимум четыре человека

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В муниципалитете Таррагона в Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали минимум четыре человека, сообщает во вторник газета El Pais.

О характере ранений газета не сообщает. Экстренные службы призвали местных жителей не открывать окна и не выходить на улицу.

В тушении пожара, спровоцированного взрывом, принимают участие девять пожарных расчетов. Полиция оцепила место происшествия.

По данным газеты, взрыв произошел на предприятии компании Industrias Quimicas de Oxido de Etileno (IQOXE).

Информацию об инциденте подтверждает и Служба гражданской защиты Каталонии в своем твиттере.