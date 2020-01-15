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Врачи госпитализировали двоих пострадавших при взрыве бытового газа в Уфе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Три человека, в числе которых ребенок, доставлены в больницы Уфы после взрыва бытового газа в жилой двухэтажке, один из взрослых в тяжелом состоянии, сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник Минздрава Башкирии.

"Три человека доставлены в больницы Уфы, в том числе один ребенок. Госпитализированы двое взрослых, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - средней тяжести", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия выезжали пять бригад скорой медицинской помощи.

С жильцами дома в настоящее время работают психологи, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Взрыв бытового газа без последующего горения произошел в жилом доме в Уфе в 04:55 по Москве, в результате рухнул потолок на втором этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 28 человек, пострадало трое.

В настоящий момент спасатели продолжают разбор конструкций дома. Республиканское СУ СКР начало доследственную проверку в связи с взрывом.

Причинами взрыва газа в доме в Уфе могли быть человеческий фактор и техническая неисправность, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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