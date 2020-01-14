СМИ сообщили о ракетном обстреле военной базы с американцами в Ираке

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Военная база Таджи в Ираке подверглась ракетному обстрелу, сообщают во вторник ближневосточные СМИ.

Отмечается, что на этой базе, в частности, размещены американские военнослужащие. О пострадавших не сообщается.

Подтверждения из других данных пока не поступало. База расположена примерно в 30 км к северу от Багдада.

Сообщения об обстреле поступают на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.